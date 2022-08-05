"Такие приятные люди вокруг": уехавшая в Европу Индира Едильбаева поделилась впечатлениями (фото)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась своими впечатлениями от поездки в Италию. Она призналась, что ей интересно слушать даже то, как ругаются местные жители, передает NUR.KZ.

Ранее Индира Едильбаева заявила, что планирует уехать в Европу, чтобы исполнить две свои заветные мечты. Свои планы она осуществила в кратчайший срок, отправившись в Италию..

"Италия в самое сердце. Такие приятные и красивые люди вокруг, они даже ругаются на итальянском , ничего не понимаю, но интересно слушать.

Прекрасная кухня везде, и да, я еще не устала есть пасту. Хочется ходить бесконечно по улочкам, глаз не хватает увидеть всю прелесть этих мест", - рассказала артистка в Instagram, выложив свои фото на фоне знаменитых архитектурных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981899-takie-priyatnye-lyudi-vokrug-uehavshaya-v-evropu-indira-edilbaeva-podelilas-vpechatleniyami-foto/