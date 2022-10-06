"Я в шоке, красавица": Куралай Анарбекова в новом образе обворожила Сеть
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Актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова вновь взволновала свою читательскую аудиторию в соцсети новой фотосессией. Фанаты бурно отреагировали на фото и назвали актрису красавицей, передает NUR.KZ.
Куралай разместила фото в своем Instagram. Актриса ранее пообещала быть активнее в соцсетях, несмотря на сильную занятость.
Как выяснилось, девушка занята подготовкой к съемкам, зрители отметили, что с нетерпением ждут выхода на экраны ее новых фильмов, как и новых публикаций в соцсетях.
Звезда франшизы "Брат или брак" покорила подписчиков креативной фотосессией.
"Вау", "Я в шоке, красавица", "Самая классная", "Красотка", - отреагировали фанаты, увидев ее на фото в светлом ажурном полувере со спущенным плечом.
Напомним, Куралай Анарбекова посетовала на то, что казахстанское кино страдает от нехватки специалистов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991463-ya-v-shoke-krasavitsa-kuralay-anarbekova-v-novom-obraze-obvorozhila-set/