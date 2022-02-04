"Голод идей будет нарастать": Куралай Анарбекова о нехватке специалистов в отечественном кино

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Продюсер и актриса Куралай Анарбекова посетовала на то, что казахстанское кино страдает от нехватки специалистов, а из-за отсутствия конкуренции, по ее мнению, страдает качество, передает NUR.KZ.

Свой пост Куралай разместила в Instagram.

"Как продюсер хочу заявить - наша киноиндустрия сильно страдает от нехватки специалистов! Нужны сценаристы, нужны авторы идей, нужны режиссеры с новым видением. Нам всем сейчас не хватает квалифицированных кадров.

А те, что уже есть, к ним просто так уже не попасть - надо занимать очередь. И даже после ожидания, ты не всегда можешь получить именно то, что ищешь.

Ведь из-за отсутствия конкуренции начинает страдать качество, некоторые "наедаются", начинают халтурить в некоторых моментах и останавливаются в развитии, а ведь в творчестве всегда нужно работать над собой", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Вместе с тем, Куралай отметила, что очень рада за талантливых ребят, которых высоко оценивают и за рубежом.

"С другой стороны, я рада за уже состоявшихся ребят. Есть повод гордиться тем, что в Казахстане есть уже состоявшиеся режиссеры и сценаристы. Особенно приятно, когда наши таланты показывают, что востребованы не только в стране, но и за рубежом.

Но, с другой стороны, это не совсем приятный сигнал для всего нашего небольшого рынка. Это показатель того, что голод идей будет только нарастать, а рынку нужна конкуренция. Особенно казахстанскому", - продолжила продюсер.

Куралай решила провести конкурс, где за лучшую идею и сценарий фильма победитель получит вознаграждение. Она заверила, что авторские права участников будут защищены юридически, чтобы авторы не боялись потерять свой труд. Конкурс планируют провести в онлайн-формате.

"Я не знаю, как кардинально решить проблему. Но буду продолжать искать новых визионеров, новых сценаристов, новых людей. И я верю, что чем больше людей узнают о возможностях, тем быстрее мы откроем новые звездочки", - заверила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954580-golod-idey-budet-narastat-kuralay-anarbekova-o-nehvatke-spetsialistov-v-otechestvennom-kino/