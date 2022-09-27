Куралай Анарбекова объяснила свою неактивность в соцсетях

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Отечественная актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова рассказала своим фанатам, почему так часто пропадает из их поля зрения в соцсетях. Как выяснилось, девушка вновь занята подготовкой к съемкам, передает NUR.KZ.

Актриса разместила в соцсети новое фото. Нежные снимки, на которых звезда фильмов "Брат или брак", "ТойХана" окружена цветами, пришлись по душе ее подписчикам.

"В последнее время пропадаю из соцсетей в связи с большой занятостью по подготовке к съемкам. Постараюсь проявлять хоть какую-то мизерную активность, чтобы вы меня окончательно не забывали и знали, что я жива!" - написала Куралай в Instagram.

Пользователи Казнета оставили свои комментарии под постом и фото актрисы.

"Да ты живее всех живых", "Особенная, естественная красавица", "Вау, любовь", "Красотка", "Прекрасно!", "Ну что за прелестница", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989819-kuralay-anarbekova-obyasnila-svoyu-neaktivnost-v-sotssetyah/