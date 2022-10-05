"Спортивна, позитивна, великолепна": Лиза Арзамасова показала упругий пресс

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой, опубликовав новое фото в Сети. Фанаты остались в восторге, ведь прошло всего чуть больше года, как Лиза стала мамой, передает NUR.KZ.

27-летняя Лиза Арзамасова продемонстрировала на фото подтянутую фигуру и стальной пресс. Подписчики в Instagram заявили, что молодая мама - хороший пример для других и настоящий мотиватор.

"Это что за красавица шагает в красных штанах?", "Спортивна, позитивна, великолепна", "Заряжаемся вашей энергией", "Лиза, это сейчас такая фигура? Мотивация!", "Это больше, чем вау", "Легкий, свободный шаг - это так красиво!", "Стройняшка", "Вот это прессик!", "Материнство вам к лицу! Просто невозможно глаз оторвать, до чего хороша!", "Прекрасная фигура", - отреагировали пользователи Сети.

Отметим, что недавно Лиза совершила экстремальный прыжок с высоты и шокировала своих фанатов. Актриса также прокатилась на водном скутере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991181-sportivna-pozitivna-velikolepna-liza-arzamasova-pokazala-uprugiy-press/