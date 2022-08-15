"Фея моря": Лиза Арзамасова лихо прокатилась на водном мотоцикле
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27-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова, полюбившаяся зрителям по сериалу "Папины дочки", впечатлила Сеть эффектными фотографиями с отдыха. Лиза с ветерком прокатилась на гидроцикле, передает NUR.KZ.
Актриса разместила фото в Instagram и сопроводила их текстом.
"Из разговора с одной пожилой дамой: "Празднуйте лето, деточка. Что бы ни происходило, как бы ни поворачивалась жизнь, чем бы ни болела душа.
Празднуй улыбкой, поцелуями, вином и яркими фруктами, безумствами и приключениями.
Их не так много отмерено на человеческую жизнь, этих летних дней". Спасибо, лето", - написала Лиза.
Впечатленные фанаты и коллеги Лизы отметили, что фотографии получились превосходными.
"Одежда не намокала? Как ты умудрилась остаться сухой?", "Вы прямо фея моря", "Сногсшибательная Лиза и улетное море", "Какие мудрые слова", "Афродита", - оставили они свои реакции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983251-feya-morya-liza-arzamasova-liho-prokatilas-na-vodnom-mototsikle/