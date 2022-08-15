"Фея моря": Лиза Арзамасова лихо прокатилась на водном мотоцикле

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

27-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова, полюбившаяся зрителям по сериалу "Папины дочки", впечатлила Сеть эффектными фотографиями с отдыха. Лиза с ветерком прокатилась на гидроцикле, передает NUR.KZ.

Актриса разместила фото в Instagram и сопроводила их текстом.

"Из разговора с одной пожилой дамой: "Празднуйте лето, деточка. Что бы ни происходило, как бы ни поворачивалась жизнь, чем бы ни болела душа.

Празднуй улыбкой, поцелуями, вином и яркими фруктами, безумствами и приключениями.

Их не так много отмерено на человеческую жизнь, этих летних дней". Спасибо, лето", - написала Лиза.

Впечатленные фанаты и коллеги Лизы отметили, что фотографии получились превосходными.

"Одежда не намокала? Как ты умудрилась остаться сухой?", "Вы прямо фея моря", "Сногсшибательная Лиза и улетное море", "Какие мудрые слова", "Афродита", - оставили они свои реакции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983251-feya-morya-liza-arzamasova-liho-prokatilas-na-vodnom-mototsikle/