"Безрассудная мать": Лизу Арзамасову осудили за экстремальный прыжок с высоты

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова, известная как одна из "папиных дочек", прыгнула с огромной высоты с тросом. Поклонники восхитились смелостью девушки, но некоторые осудили ее за подобный риск при наличии маленького ребенка, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Лиза, являющаяся матерью 11-месячного ребенка, опубликовала видео, на котором она совершает экстремальный прыжок с тросом.

Фанаты оказались шокированы, но пришли в восторг от ее смелости.

"Ого, вот где пряталась железная леди. У меня от видео чуть сердце не выпрыгнуло", "Не верю глазам своим, где наша хрупкая, нежная Лиза, я вас еще больше зауважала", "С ума сойти, это какой стержень должен быть, круто!", "Ничего себе! Герой! Я б никогда не смогла сделать шаг вперед! Уухх!", "Лизочка, вы герой", - прокомментировали они кадры.

Но некоторые посчитали такой поступок Арзамасовой безрассудным.

"Очень безответственно, ради видео. Рисковать, имея ребенка маленького. Для чего?", "Безрассудная мать", "Зачем так рисковать, когда малыш есть?", "Когда у тебя есть ребенок, рисковать по своей воле. Я бы не стала", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979108-bezrassudnaya-mat-lizu-arzamasovu-osudili-za-ekstremalnyy-pryzhok-s-vysoty-video/