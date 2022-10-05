"Вау, мое сердце!": 39-летняя Седокова свела с ума фанатов эффектным сценическим образом

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

39-летняя украинская певица Анна Седокова потрясла своих фоллловеров, примерив эффектный сценический наряд. Поклонники высоко оценили образ, не поскупившись на комплименты, передает NUR.KZ.

"Леди в красном", - лаконично подписала Анна новые фотографии, которые разместила в своем Instagram.

Ее сексуальный ярко-красный наряд привел в восторг фолловеров. Певица похвасталась своей тонкой талией, подчеркнув ее тугим корсетом. Она также привлекла внимание подписчиков к своей пышной груди, оголив одно плечо.

Восхищенные фолловеры оставили многочисленные "лайки" и комментарии, а также смайлики в виде огня и красных сердечек.

"Вау, мое сердце!", "Какая ты", "Королева", - отреагировали восхищенные фанаты.

Ранее похудевшая Анна Седокова похвасталась ягодицами в купальнике. Она также поразмышляла об успехе, разместив эффектное фото в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991112-vau-moe-serdtse-39-letnyaya-sedokova-svela-s-uma-fanatov-effektnym-stsenicheskim-obrazom/