Седокова поразмышляла об успехе и разместила эффектное фото в Сети

Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова рассказала, что успех человека зависит от его способности преодолевать трудности и двигаться вперед. Фанаты оценили не только ее пост в соцсети, но и эффектное фото, передает NUR.KZ.

"Качество человека и его успех зависит не от мгновенного результата, а от его способности подниматься и идти дальше, даже после болезненных падений.

Замазывать коленки зеленкой, выть на Луну, медитировать, визуализировать, искать новые источники знаний, опять падать, но идти дальше. Этому я учу своим примером больше 20 лет.

И, надеюсь, у меня получилось. Именно поэтому", - отметила Анна в своем Instagram.

Фанаты высоко оценили не только ее слова, но и фото, на котором Анна запечатлена в топе с глубоким вырезом на шнуровке. Они одарили ее огненными смайликами.

"Люблю вашу стойкость и настойчивость", - отметила одна из подписчиц.

Ранее похудевшая Седокова похвасталась ягодицами в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988719-sedokova-porazmyshlyala-ob-uspehe-i-razmestila-effektnoe-foto-v-seti/