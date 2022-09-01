Похудевшая Анна Седокова похвасталась ягодицами в купальнике

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала о своем похудении за месяц и продемонстрировала подписчикам пышные ягодицы, хвастаясь фигурой, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анна выложила провокационное фото, на котором она позирует перед зеркалом, повернувшись к нему ягодицами. Рядом в кресле лежат два баскетбольных мяча.

"Для тех, кто переживал. Мячи на месте", - подписала кадр Седокова.

Она также поведала, как работала над собой весь последний месяц.

"Я блондинка. Минус пять килограммов с того момента, как месяц назад пресса написала, что я на массе. Да, я на ней была, вы правы. Спасибо. Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12 000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь "все, достаточно", - рассказала артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985625-pohudevshaya-anna-sedokova-pohvastalas-yagoditsami-v-kupalnike/