"Я люблю наряжаться": Татьяна Брухунова в чепчике вызвала неоднозначную реакцию в Сети

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна призналась, что любит наряжаться. Пользователи соцсети отметили, что у 33-летней Татьяны Брухуновой отличный вкус, а некоторые поинтересовались, откуда она берет такие интересные наряды, передает NUR.KZ.

На новом фото молодая мама предстала в черном чепчике и светлом полупальто. Образ завершили вязаная сумочка и солнцезащитные очки. Надо отметить, что Татьяна любит чепчики и советует дамам носить то, что нравится.

"Я люблю наряжаться! Каждое утро придумывать образ. Это мой островок стабильности в сегодняшнем хаосе. Держитесь за то, что придает силы", - посоветовала Татьяна своим подписчикам в Instagram.

"Отличный образ", "А вы красотка в любых нарядах", "Все! Буду вязать чепчик!", "Вам удивительно идут чепчики! Хочется увидеть с вами фотосессию в стиле Джейн Остин", "Позитива от вас море", "Прелесть", "Молодость прекрасна", - оставили свои отзывы пользователи Сети.

Однако были и другого рода комментарии.

"Думаю, это полупальто или жакет с платком смотрелся бы лучше, для меня чепчик - это детская одежда, хотя может он и удобен", "Шапочка смешная", "Чепчик улет", "Где вы находите такие "наряды" в 21 веке? Предполагаю, не за маленькие суммы", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990092-ya-lyublyu-naryazhatsya-tatyana-bruhunova-v-chepchike-vyzvala-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-v-seti/