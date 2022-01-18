"Не просто стиль, а нечто большее": Брухунова в вязаном чепчике вдохновила фанатов

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 76-летнего писателя-юмориста Евгения Петросяна призвала девушек и женщин носить то, что им хочется, не боясь мнения людей. Татьяна Брухунова отметила, что надо помнить о быстротечности жизни, передает NUR.KZ.

Стиль Татьяны Брухуновой вызывает неоднозначную реакцию подписчиков. Фанаты восхищаются ее вкусом. Но находятся и такие, кому не нравится, как выглядит молодая супруга Петросяна. Но Татьяна уверена в себе и воспринимает критику спокойно.

Она поделилась новым снимком в Instagram. На фото молодая мама предстала в вязаном чепчике и рыжей дубленке.

"Живу по завету стилиста Елизаветы Белой: "Я слишком смелая, чтобы одеваться простенько", - написала Татьяна.

При этом Татьяна призналась, что чепчики симпатичны многим девушкам. Но они боятся быть осмеянными.

"Я заметила удивительную вещь - многие девушки боятся себе признаться, что они хотят носить чепчики. Я говорю об этом совершенно серьезно, без какой-либо доли злорадства.

Мне пишут в день как минимум десяток девушек, женщин, которые говорят: "Татьяна, я тоже хочу такой чепчик. Мне так неловко, как на меня будут смотреть люди".

Дорогие девушки, если вы сейчас сомневаетесь насчет чепчика, да неважно насчет чего - юбки, трусов, дубленки, чего угодно, вы помните, что жизнь у вас одна.

И вам должно быть глубоко все равно на того, кто криво на вас посмотрит, это же его проблема. Кайфуйте от жизни, она слишком коротка", - сказала Татьяна.

Подписчики оставили свои отзывы. Они выразили ей свое восхищение.

"Смелость города берет", "Я бы не сказала, что вы простенько одеты!", "Я бы назвала "уютная Таня", "Татьяна, вы вдохновляете", "Очень нравится ваша индивидуальность. Это не просто стиль, это нечто большее", "У вас есть свой стиль, мне это нравится", - написали они.

Мы писали ранее, что высмеянная хейтерами Брухунова сравнила себя с Жаклин Кеннеди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1951734-ne-prosto-stil-a-nechto-bolshee-bruhunova-v-vyazanom-chepchike-vdohnovila-fanatov/