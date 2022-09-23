"Никогда не видел девушку красивее": Акбота Сейтмагамбет в образе невесты очаровала Сеть

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет примерила образ невесты и покорила своих фанатов. Она также намекнула на то, что не сожалеет о прошлом, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет в настоящее время занята съемками в кино и телевизионными проектами. Молодая мама находит время и для своих деток, и для путешествий. Так, однажды актриса устроила себе незабываемые каникулы в Турции.

Похоже, что артистка и правда счастлива, как заявляла ранее, признавшись, что в ее жизни происходят перемены.

"Такое прекрасное чувство, когда ты оглядываешься назад и понимаешь, что все, что Всевышний дал тебе и забрал у тебя, было благом для тебя. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее", - написала Акбота в сторис своего Instagram.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

На фото, опубликованном ею в ленте, разведенная Акбота предстала в образе невесты. Фанаты догадались, что это свадьба ее киногероини, но искренне пожелали ей счастья.

"Красавица", "Желаю встретить мужчину мечты и выбрать самое красивое свадебное платье", "Какая у нее красивая душа", "Естественная красота", "Никогда не видел девушку красивее, жаль, у нее нелегкая жизнь, желаю ей здоровья, счастья, любви", - отметили подписчики.

Напомним, летом 2020 года Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов развелись, об этом актриса сообщила своим подписчикам в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989331-nikogda-ne-videl-devushku-krasivee-akbota-seytmagambet-v-obraze-nevesty-ocharovala-set/