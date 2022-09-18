Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в платье с очень необычным декольте

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес недавно нашла время для занятия шопингом. Знаменитость вышла в свет в платье с необычным декольте.

Лопес во время шоппинга засняли папарацци. Снимки известной поп-исполнительницы появились в ряде СМИ.

На этот раз Джей Ло предпочла платье спокойного зеленого цвета с необычным фигурным вырезом на декольте, который напоминает перевернутую букву V.

Дженнифер Лопес. Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images

Образ дополнили серьги-кольца, а также зеленые очки.

Ноги певицы украсили босоножки на высокой платформе.

Стоит отметить, что в своем Instagram звезда не поделилась кадрами с шопинга.

Дженнифер Лопес. Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images

Напомним, летом этого года Джй Ло вышла замуж за актера Бена Аффлека. 20 лет назад влюбленные расстались, так и не дойдя до алтаря, однако теперь наконец решились на супружество.

Позже Дженнифер Лопес показала свои роскошные свадебные платья. Для голливудской дивы были сшиты три индивидуальных наряда, стоимость которых оценивается в несколько миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987927-dzhennifer-lopes-otpravilas-na-shoping-v-plate-s-ochen-neobychnym-dekolte/