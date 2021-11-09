В мокром платье без белья: Алтынай Жолдыбаева поделилась провокационными кадрами

Алтынай Жолдыбаева. Фото: Instagram/altynaizholdybayeva

Солистка группы "Джейран" и младшая сестра певицы Камшат Жолдыбаевой Алтынай поделилась снимками с новой горячей фотосессии на пляже.

Сестры Жолдыбаевы продолжают наслаждаться отпуском в Таиланде. Эффектные казахстанки активно делятся с подписчиками подробностями своего путешествия.

В частности, щедро публикуют в соцсетях откровенные снимки на пляжах Пхукета в различных и довольно откровенных образах.

Как известно, Алтынай и Камшат Жолдыбаевы неоднократно становилась объектом преследования хейтеров и "уятменов".

Очередная порция жарких кадров вызвала бурную реакцию подписчиков. Мнение фолловеров разделилось.

"Фигура, что надо. На лице столько пластики, что на свое естественное, не похоже. Чужое красивое лицо", "Как не стыдно", "Сколько можно оголяться", "Когда больше нечем похвастаться", "Без белья, как стыдно",

"Шикарные", "Дикая женщина", "Глаз не оторвать", "Фигуры - бомба", "Сложно определиться, кто краше. Очень хороши", - пишут пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Сами сестры никак не реагируют на критику и продолжают делиться яркими впечатлениями своего отпуска.

"Пхукет! Я не думала, что тут настолько все дико красиво и блаженно… Ты здесь находишь вдохновение, наполняешься энергией радости, танцуешь, творишь и одновременно пребываешь в умиротворении и спокойствии.

Люди очень приветливые , миролюбивые, отзывчивые. Здесь можно питаться с пользой для здоровья и не вредить фигуре.

Потому что в тайской кухне преобладают морепродукты и все разновидности фруктов и овощей. Тут самые вкусные и доступные кокосы в мире!!!

Солнце, море, бархатный песок, прекрасный вид, богатая природа, глубокая история и традиции… что еще надо для незабываемых впечатлений", - делится Камшат Жолдыбаева на своей странице в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941237-v-mokrom-plate-bez-belya-altynay-zholdybaeva-podelilas-provokatsionnymi-kadrami/