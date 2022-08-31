"Фактурная внешность": Шаляпин показал, каким был в 23 года

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин показал архивную фотосессию 15-летней давности. Верные фанаты заявили, что Прохору с его яркой внешностью нужно было стать моделью, передает NUR.KZ.

"Фотосессия 2007 Олега Зотова, мне тут 23 года", - написал 38-летний Шаляпин в Instagram, добавив хештеги "молодость крупным планом", "архив".

Подписчики заметили, что Прохор отлично смотрится в кадре и мог бы стать моделью.

"Лапочка, "Хорошенький, немного на эльфа похож", "Красавчик. Но в 23 можно было минимум фотошопа! И так хорош!", "О, на предпоследнем фото просто божественно!", "Фактурная внешность", "Какое гармоничное фото, это когда в человеке все прекрасно", "Прохор, почему не пошли в модели? Можно совмещать!", "Совсем не изменился", - отреагировали они.

Напомним, в октябре прошлого года Шляпин сообщил о смерти 42-летней жены-миллионерши. Весной этого года певец появился с новой возлюбленной на премьере фильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985552-fakturnaya-vneshnost-shalyapin-pokazal-kakim-byl-v-23-goda/