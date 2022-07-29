"Счастливый ребенок - счастливая мама": фото Тамары Асар с дочерью умилило Казнет

Тамара Асар с дочерью. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

46-летняя казахстанская певица Тамара Асар умилила Сеть фотографией с маленькой дочерью Ажар. Артистка сообщила, что теперь у ее девочки будет своя страничка в соцсети, передает NUR.KZ.

Тамара Асар рассказала своим подписчикам в Instagram, что сдержала данное им обещание.

"Дорогие друзья! Как и обещали ранее, мы открываем личную страничку для малышки Ажар. Здесь будет фото, видео нашей дочери, вы будете наблюдать за тем, как она растет, здесь я буду делиться своими советами по воспитанию ребенка. Даст Аллах, в сентябре Ажар исполнится год. Она станет большой девочкой", - написала певица.

Фото, которое опубликовала Тамара Асар, умилило ее фанатов.

"Счастливый ребенок - счастливая мама", "Пусть вырастет красивой и воспитанной", "Какой сладкий возраст", "Пусть растет вам на радость", - отметили пользователи Казнета.

На страничке Ажар появились первые публикации - это снимки, сделанные через несколько дней после ее рождения.

А в сторис опубликовано свежее фото девочки, запечатленной среди букетов цветов, подаренных ее маме.

Напомним, летом прошлого года Тамара Асар сообщила о том, что вышла замуж. Она показала своего избранника. А осенью прошлого года певица стала мамой во второй раз.

Дочь Тамары Асар. Фото: instagram.com/azharline_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980780-schastlivyy-rebenok-schastlivaya-mama-foto-tamary-asar-s-docheryu-umililo-kaznet/