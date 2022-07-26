"Вау! Я влюбилась": Бибигуль Актан поделилась кадрами с отдыха в Ливане (видео)

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Отечественная актриса Бибигуль Актан отправилась на отдых в Ливан. Она поделилась в соцсети кадрами из солнечного Бейрута и заворожила фанатов, передает NUR.KZ.

"Вау! Ливан! Я влюбилась. Такая уникальная страна! Я напишу о ней подробнее в посте, а пока небольшой трейлер", - отметила Бибигуль в Instagram.

Подписчики восхитились своей любимицей и пожелали ей отличного отдыха.

"Красавица", "С каре вы стали божественно красивой", "Бибигуль, ты самая красивая актриса из всех, кого я знаю", "Я ваш давний фанат, я вас люблю", "Тебе надо "Оскара" дать за этот трейлер", "Приезжайте в Америку", - написали они свои добрые комментарии.

В Бейруте Бибигуль понежилась под солнцем на местном пляже, вновь восхитив подписчиков своей фигурой.

Мы писали ранее, что позирующая в летящем платье Бибигуль пленила фанатов. Актриса также объяснила, почему уехала из Алматы в Москву, а затем на Кипр.

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980166-vau-ya-vlyubilas-bibigul-aktan-podelilas-kadrami-s-otdyha-v-livane-video/