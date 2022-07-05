"Суперножки": Бибигуль Актан в летящем платье пленила фанатов

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

31-летняя отечественная актриса Бибигуль Актан обворожила своих фолловеров в соцсети новым фото. Фанаты отметили ее стройную фигуру и красивые ноги, передает NUR.KZ.

Бибигуль поблагодарила всех своих подписчиков за теплые пожелания с днем рождения, который отпраздновала накануне.

"День прошел хорошо! Обычно в день рождения люди подводят итоги, я на Кипре научилась другому. Просто наслаждаюсь каждым днем, получаю удовольствие от всего окружающего и не строю планы.

Спасибо большое за поздравления, еще не всем успела ответить. Я желаю вам всего самого наилучшего, а главное - здоровья!

Пусть в ваших домах будет счастье, благополучие и достаток", - написала Бибигуль в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты не смогли устоять перед очарованием кареглазой красавицы и вновь осыпали ее комплиментами, оценив новое фото.

"Красивая", "Суперножки", "Поздравляю с днем рождения!", "Божественная фигура", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977049-supernozhki-bibigul-aktan-v-letyaschem-plate-plenila-fanatov/