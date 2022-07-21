"Ну что за походка!": отдыхающая в Анталии Айнур Бабаева похвасталась стройными ногами

Айнур Бабаева. Фото: instagram.com/ainur_babayeva

Казахстанская актриса Айнур Бабаева продемонстрировала стройные ноги, опубликовав новое видео в соцсети. Экс-солистка "Дауыс International" сейчас наслаждается отдыхом в Турции, но не забывает делиться красочными кадрами с подписчиками, передает NUR.KZ.

Солнечное видео, которым Айнур поделилась в Instagram, произвело впечатление на ее подписчиков. Звезда казахстанских сериалов "Қыз жолы" и "Зауал" постаралась зарядить позитивным настроением своих подписчиков, пожелав им доброго утра на турецком языке.

"Гюнайдын", - лаконично написала она.

Айнур блеснула ножками, грациозно появившись в кадре. Фанаты не смогли сдержать своего восхищения и одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде красных сердечек.

"Ну что это за походка! Просто прекрасно!", "Гюнайдын" переводится "доброе утро", "Огонь", - отреагировали фолловеры.

Мы писали также, что Айнур Бабаева в эффектном мини-платье прогулялась в центре Парижа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979573-nu-chto-za-pohodka-otdyhayuschaya-v-antalii-aynur-babaeva-pohvastalas-stroynymi-nogami/