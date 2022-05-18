"Детка, ты огонь!": Айнур Бабаева прогулялась в эффектном мини-платье в центре Парижа

Айнур Бабаева. Фото: instagram.com/ainur_babayeva

Казахстанская актриса и певица Айнур Бабаева похвасталась стройной фигурой в мини-платье на прогулке по Парижу. Подписчики в соцсети высоко оценили ее выход и адресовали ей свои комплименты, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "Дауыс International" Айнур Бабаева показала видео своего пребывания в столице Франции. Накануне артистка запечатлелась на фоне Эйфелевой башни в атласном вечернем платье с глубоким разрезом и спущенными плечами.

В этот раз она прогулялась возле Лувра в эффектном розовом мини-платье, что не могло не впечатлить ее аудиторию в Instagram.

Айнур вызвала восторг преданных фанатов. Они рассыпались в комплиментах, отмечая ее фигуру. Некоторые сравнили ее с американской актрисой Анджелиной Джоли.

"Прекрасная фигура, в глазах наших только сердечки", "О, как будто для клипа снимали", "Походка Анджелины Джоли", "Красотка, вперед!", "Детка, ты огонь! Фигура вообще отпад. Пусть и нам так повезет - и с Европой, и с фигурой", "Вы так похожи на мою бывшую девушку", - отметили они.

Айнур Бабаева - талантливая актриса и продюсер. Зрителям она полюбилась по сериалам "Қыз жолы", "Женатики-2", "Зауал", "Пилоты", "Kөк тарландары". Музыкой Айнур занимается с раннего детства. Артистка успешно совмещает актерское и певческое искусство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969867-detka-ty-ogon-aynur-babaeva-progulyalas-v-effektnom-mini-plate-v-tsentre-parizha/