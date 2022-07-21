Переехавшая в Казахстан блогер посетила локации сериала "Постучись в мою дверь" в Стамбуле

Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Переехавшая в Казахстан российская певица и тиктокер Аня Покров поделилась кадрами из Турции. В Стамбул артистка поехала, чтобы посетить места съемок сериала "Постучись в мою дверь", передает NUR.KZ.

Аня не скрывает, что счастлива быть в Стамбуле и увидеть воочию места, где побывали герои ее любимого сериала.

"Постучись в мою дверь" вместе со мной. Какая локация понравилась больше всего?" - спросила Аня своих подписчиков в Instagram.

Поклонники поблагодарили Аню за замечательную возможность насладиться атмосферой колоритного Стамбула. Они также отметили, что Покров может стать героиней любого сериала.

"Фотки просто вау", "Ань, спасибо! Ты лучшая", "Наша красавица и путешественница", "Счастье Ани, это когда она побывала сегодня Эдой и посетила очень много памятных мест", "Когда съемки нового сериала с тобой в главной роли?", "Навсегда в сердечке этот день", "Наша маленькая Эда", "Аня покоряет Стамбул своей красотой", - написали фолловеры.

Напомним, Аня Покров и Даня Милохин прокомментировали клипы казахстанских исполнителей и оказались в центре скандала. После этого Даня принес казахстанцам свои извинения, а девушка отметила в соцсети, что влюбилась в нашу страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979555-pereehavshaya-v-kazahstan-bloger-posetila-lokatsii-seriala-postuchis-v-moyu-dver-v-stambule/