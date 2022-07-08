"Естественная красота": Камшат Жолдыбаева в платке и скромном наряде удивила фанатов

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная исполнительница Камшат Жолдыбаева удивила своих подписчиков в соцсети, примерив скромный наряд и платок. Фанаты отметили, что у Камшат естественная красота, передает NUR.KZ.

Отдыхающая в Доминикане Камшат сумела впечатлить своих подписчиков в Instagram, где и разместила новое фото. Образ артистки высоко оценили ее поклонники.

Они восхитились ею и щедро одарили комплиментами.

"Какая же вы красивая. Естественная красота. У вас даже брови нетронутые татуажем", "Вам очень идет этот наряд", "Одна из самых красивых казашек", "Ох, какая", "Похожа на монашку из французских фильмов. Красивая, милая", "Особенная красота", "Как бы не сглазить", "Хейтеры, наверное, не смогли рты открыть. Придраться не к чему", - написали они.

Напомним, Камшат Жолдыбаева однажды уже порадовала "уятменов" закрытым платьем. Сразу после этого сестры Жолдыбаевы "отхватили" море комплиментов и осуждения за пляжные фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977602-estestvennaya-krasota-kamshat-zholdybaeva-v-platke-i-skromnom-naryade-udivila-fanatov/