"Как подобает казахской девушке": Камшат Жолдыбаева в закрытом платье порадовала "уятменов"

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская исполнительница и актриса Камшат Жолдыбаева поделилась в соцсети снимками с отдыха в Доминикане. Фанаты вновь восхитились любимицей, а моралисты отметили ее закрытое платье, передает NUR.KZ.

На фото и видео, которые Камшат опубликовала в Instagram, певица выглядит очень счастливой. Экс-солистка "KeшYOU" запечатлелась в летнем платье с длинным рукавом. Порадовала поборников нравственности и длина платья.

"Ну вот, можно же так ходить, как подобает казахской девушке", "О, как вам идет закрытое и длинное платье", "Классное платье вы надели", "Круто, носите такие платья", - отметили они.

Ну а верные фанаты, которым Камшат нравится в любом одеянии, вновь выразили ей свой восторг и пожелали хорошего отдыха.

"Такая милашка", "Очень вам идет", "Прекрасная", "Красотка", "Такая женственная, энергетика даже через экран чувствуется", - оставили они свои лестные комментарии.

Напомним, подписчики Камшат Жолдыбаевой отреагировали на ее фото в платье с декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976819-kak-podobaet-kazahskoy-devushke-kamshat-zholdybaeva-v-zakrytom-plate-poradovala-uyatmenov/