Сестры Жолдыбаевы "отхватили" море комплиментов и осуждения за пляжные фото

Камшат и Алтынай Жолдыбаевы. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Сестры Камшат и Алтынай Жолдыбаевы собрали море комплиментов и осуждающих комментариев благодаря своим пляжным фотографиям, на которых они позируют в одинаковых платьях с разрезами, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Камшат опубликовала фото с сестрой. На кадрах они обнимают друг друга, стоя в купальниках, поверх которых надеты платья с разрезами. Певицы отдыхают в Доминикане.

Их снимки вызвали диаметрально противоположную реакцию среди подписчиков.

Одни восхитились внешностью артисток.

"Прелесть, красавица", "Как красиво", "Супер, других слов нет", "Красотки", - написали они.

Однако "уятменам" не понравилась одежда сестер.

"Вам не надоело танцевать с голыми мужиками? А потом, если разбогатеете, заведете ребенка и станете любящей женой, то вам будет стыдно", "Вы бы еще разделись догола, стыд и срам", "Я не понимаю, как их отцы не говорят, но Бог смотрит на них всех, это позор, это просто позор. Как ни крути, надо прикрываться", - высказались недовольные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976951-sestry-zholdybaevy-othvatili-more-komplimentov-i-osuzhdeniya-za-plyazhnye-foto/