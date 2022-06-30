"Горячая и красивая": Катя Сафарова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница шоу "Холостяк" Катя Сафарова взбудоражила фанатов, разместив в соцсети фото в купальнике. Подписчики вновь восхитились ее безупречной фигурой, передает NUR.KZ.

Катя опубликовала серию горячих фото в своем Instagram. Девушка не без гордости демонстрирует свою стройную фигуру, ведь это результат многолетних тренировок. Катя очень любит спорт и призывает своих фанатов вести здоровый образ жизни.

Подписчики бурно отреагировали на новую фотосессию знойной красавицы.

"Роскошная", "Какая горячая и красивая женщина!", "Фигура шикарная, сексуальная", "Девочка-бомба", "Что за богиня!", "Где приобрести такой купальник?", "Невероятное тело", "Фигура мечты", - написали они.

Ранее Катя Сафарова рассказала, какие парни ей нравятся. Она также поведала о знакомстве с семьей рэпера Тимати, с которым ее связывали романтические отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976343-goryachaya-i-krasivaya-katya-safarova-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-kupalnike/