"Настоящая амазонка": Семенович в платье с леопардовым принтом обворожила Сеть

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская актриса и певица Анна Семенович вызвала восторг фанатов новым образом. Они оставили свои хвалебные отзывы в ее адрес, но кое-кто обвинил артистку в самодовольстве, передает NUR.KZ.

"Красота, сексуальность, энергия, сила, нежность, мудрость, азарт, любовь - это все ты. Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна в Instagram.

Свой пост она сопроводила фотографиями, на которых запечатлена в новом образе. Артистка примерила платье с леопардовым принтом, кожаными вставками и поясом.

Наряд Анны произвел впечатление на ее подписчиков, которые поспешили оставить лестные отзывы.

"Анна, ты самая лучшая, красивая, это круто", "Красотка", "Настоящая амазонка", "Хищница", "Это куплет новой песни?", "На охоту вышли?", "Шикарная красавица! Богиня красоты, женственности и очарования!", "Хороша чертовка", - отметили восхищенные пользователи Сети.

Однако кое-кто решил высказать свое мнение относительно знаменитости.

"Все идеально в вас, но вы самодовольная", - был оставлен комментарий.

Актриса не промолчала в ответ.

"А надо быть какой ? Гнобить себя и подстраиваться под других?" - заявила она.

Ранее Анна Семенович высказалась о большой груди и губах. А некоторые подписчики обвинили Семенович в фотошопе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975989-nastoyaschaya-amazonka-semenovich-v-plate-s-leopardovym-printom-obvorozhila-set/