"Ею надо гордиться": Анна Семенович высказалась о большой груди и своих губах
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Анна Семенович ответила на вопрос об увеличении губ и вновь высказалась о внушительной груди. Она рассказала, как подбирает себе одежду и в каком виде любит ходить, передает NUR.KZ.
Пользователи соцсети спросили звезду в Instagram, увеличивала ли она губы.
"Тут мне 17, и тогда еще никто не увеличивал губы. У меня они от природы пухлые", - заявила певица.
Одна из подписчиц поинтересовалась, где Анна покупает себе одежду, ведь, по ее словам, наряды при внушительной груди найти нелегко.
"Это правда непросто. Многое шью, а иногда везет что-то красивое прикупить", - объяснила Семенович.
Еще одна поклонница пожаловалась, что у нее тоже большая грудь, и она ее стесняется.
"Вы поймите, все люди разные и уникальные. В вашей внешности есть изюминка, и ею надо гордиться! Вы эксклюзивная штучка, цените это и уважайте себя, вы особенная", - ответила ей на это артистка.
Анна рассказала, как ей удается оставаться всегда веселой.
"Я разная, но я очень люблю позитив и смех. Вот и смотрю на этот мир через призму юмора", - написала она.
Поклонники признались, что артистка пробуждает в них смех, добро и сексуальность.
Певица также решила дать фанатам совет, как найти свою любовь.
"Знать, что любовь вас обязательно найдет, ее не надо искать, к ней надо просто быть готовой. Надо убрать важность, излишнее внимание от ожидания встречи любимого и он сразу придет. Займитесь пока собой", - посоветовала Семенович.
Знаменитость кокетливо призналась поклонникам, что очень любит ходить босой при любой возможности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974537-eyu-nado-gorditsya-anna-semenovich-vyskazalas-o-bolshoy-grudi-i-svoih-gubah/