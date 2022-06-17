"Ею надо гордиться": Анна Семенович высказалась о большой груди и своих губах

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович ответила на вопрос об увеличении губ и вновь высказалась о внушительной груди. Она рассказала, как подбирает себе одежду и в каком виде любит ходить, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети спросили звезду в Instagram, увеличивала ли она губы.

"Тут мне 17, и тогда еще никто не увеличивал губы. У меня они от природы пухлые", - заявила певица.

Анна Семенович с коллегой. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Одна из подписчиц поинтересовалась, где Анна покупает себе одежду, ведь, по ее словам, наряды при внушительной груди найти нелегко.

"Это правда непросто. Многое шью, а иногда везет что-то красивое прикупить", - объяснила Семенович.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Еще одна поклонница пожаловалась, что у нее тоже большая грудь, и она ее стесняется.

"Вы поймите, все люди разные и уникальные. В вашей внешности есть изюминка, и ею надо гордиться! Вы эксклюзивная штучка, цените это и уважайте себя, вы особенная", - ответила ей на это артистка.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна рассказала, как ей удается оставаться всегда веселой.

"Я разная, но я очень люблю позитив и смех. Вот и смотрю на этот мир через призму юмора", - написала она.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Поклонники признались, что артистка пробуждает в них смех, добро и сексуальность.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица также решила дать фанатам совет, как найти свою любовь.

"Знать, что любовь вас обязательно найдет, ее не надо искать, к ней надо просто быть готовой. Надо убрать важность, излишнее внимание от ожидания встречи любимого и он сразу придет. Займитесь пока собой", - посоветовала Семенович.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Знаменитость кокетливо призналась поклонникам, что очень любит ходить босой при любой возможности.

Анна Семенович. Фото:: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974537-eyu-nado-gorditsya-anna-semenovich-vyskazalas-o-bolshoy-grudi-i-svoih-gubah/