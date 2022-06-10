"Перестарались": отдыхающую в Турции Семенович обвинили в увлечении фотошопом

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович показала фото с отдыха в Турции. Фанаты рассыпались в лестных комментариях, но некоторые заподозрили ее в использовании фотошопа, передает NUR.KZ.

Анна рассказала о том, как провела время с семьей на отдыхе.

"Время с семьей бесценно. В Москве мы не часто видимся, я много работаю, много летаю и часто не получается приезжать в гости к своим близким людям. Но что может быть важнее родных, я так рада, что мы встретились в Турции и провели такой классный день", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Семенович разместила в ленте новые фотографии и получила массу положительных комментариев подписчиков.

"Красотка", "Шикарного отдыха, Анюта", "Фотки- огонь и ты, как всегда, прекрасна", "Анечка, вы очень похудели и выглядите восхитительно", "Естественна и бесподобна", "Ух, какая секси", "Повезет ее мужу", - отметили пользователи соцсети.

Однако некоторые не были столь любезны. Они заявили, что знаменитость увлеклась фотошопом.

"А зачем выставлять ноги на всю страну?", "Что с правой ногой? Откусила акула или фотошоп?", "Все супер, только хотелось бы меньше фотошопа, особенно на второй фотке!", "На втором фото немного косячный фотошоп", "Перестарались с фотошопом на правой ноге", "Вы используете фотошоп, когда смотрите в зеркало, чтобы полюбоваться этим же зрелищем?", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973493-perestaralis-otdyhayuschuyu-v-turtsii-semenovich-obvinili-v-uvlechenii-fotoshopom/