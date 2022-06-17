"Такую красотку не каждый день увидишь": эротичные фото Say Mo ослепили фанатов

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo опубликовала серию новых эротичных кадров на фоне природы. Снимки в нижнем белье и сексуальные позы взбудоражили подписчиков артистки, передает NUR.KZ.

Новые провокационные фотографии Молдир выложила в своем Instagram, и без того изобилующем фотосессиями, от которых поклонники не могут отвести взгляд.

"Заходишь в сад и видишь такую картину. Твои действия?" - обратилась Say Mo с вопросом к фанатам.

Пользователи соцсети тут же принялись воображать, что бы они сделали, увидев подобную картину, а также осыпать музыкальную исполнительницу комплиментами.

За одну ночь фото собрало около 40 тысяч "лайков".

"Включил бы любой трек Карди Би, танцевал бы с тобой, а потом вечером бокал вина и любимый фильм", "Нарисовала бы картину. Божественно", "Говорят, что ангелов нельзя сфотографировать. Как тебе это удалось", "Что за львица эта тигрица", "Тоже хочу такую фигуру", "Нифига малышечка, просто бомба", "Никакая картина не заменит вашу красоту, и да, это факт!", "Такую красотку не каждый день увидишь", - выразили свое восхищение подписчики.

Кроме того, Say Mo объявила о премьере своего трека Toxic. Эта та самая песня, которую артистка намеревалась продать после полученных в драке за друга ран. Однако фанаты убедили ее выпустить песню самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974485-takuyu-krasotku-ne-kazhdyy-den-uvidish-erotichnye-foto-say-mo-oslepili-fanatov/