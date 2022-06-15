"Красотища какая!": Алтынай Жолдыбаева в необычных украшениях впечатлила Казнет

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева опубликовала несколько фотографий с разных фотосессий, которые впечатлили ее подписчиков. Для одной из них знаменитость выбрала необычные украшения, сделавшие ее образ романтичным и элегантным, передает NUR.KZ.

После блокировки основного аккаунта Алтынай пришлось создать новый, который она сейчас активно заполняет своими фото. Артистка подходит к выбору своих образов старательно и каждый раз заслуживает восхищение и приятные эпитеты от поклонников.

Так, один из образов девушки состоял из женственного светлого наряда с корсетом, а также украшений из бусин и кристаллов.

На другой серии фотографий Алтынай решила попозировать в ванне, наполненной водой и пеной, и поплескаться там прямо в шелковистом пеньюаре.

"Красотища какая", "Прекрасная", "Красивая, очаровательная, просто невозможно", " Идеальные ступни и пальцы ног", "Такая прелесть", "Как всегда, офигенно", "Почему так красиво", - комментируют ее снимки пользователи соцсети.

Напомним, ранее певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о своем первом поцелуе с парнем из соседнего аула. Она также высказалась о финансовых накоплениях и ошибках прошлого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974257-krasotischa-kakaya-altynay-zholdybaeva-v-neobychnyh-ukrasheniyah-vpechatlila-kaznet/