"Мне нравился парень из соседнего аула": Алтынай Жолдыбаева о первом поцелуе и сексуальности

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о своем первом поцелуе с парнем из соседнего аула. Артистка призналась, что после того проявления чувств она сбежала и с юношей больше не виделась.

В своем Instagram Алтынай рассказала милую историю о романтических чувствах в юности.

Один из поклонников спросил, когда у певицы был первый поцелуй.

"В 14 лет. Помню, мне нравился парень из соседнего аула. Я была тайно в него влюблена. Виделись мы на мероприятиях (олимпиады, концерты и так далее) и были знакомы. Как-то он пробил номер домашнего телефона и позвонил. Слава Богу, на звонок ответила я. Мы с ним договорились прогуляться, пока не стемнело, так как он был у нас в ауле у родственников.

Мы долго гуляли, разговаривали и, прощаясь, он решил поцеловать меня в губы. Ну такой шустрый он был. Девочки считали его красавчиком. Хотя сейчас вот вспоминаю и понимаю, что по факту-то нельзя это считать за поцелуй, если всего лишь был маленький чмок в губы. Но зато ощущения какие", - предалась ностальгии артистка.

Однако их история не получила никакого продолжения.

"Я просто сбежала домой. После мы с ним не виделись", - констатировала Алтынай.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Другой подписчик поинтересовался, когда и как девушка осознала и приняла свою сексуальность и страстность.

"Сексуальность раньше воспринималась людьми как что-то противоестественное. Сексуальность - это не источник напряжения, чувственной разрядки. И не удовлетворение психологических потребностей, как считают и по сей день многие. Сексуальность - это энергия, которая выражается в мыслях, желаниях, в установках, ценностях, в поведении, в ролях и отношениях.

Сексуальность - это часть тебя, с которой, наверное, каждая женщина знакомится, будучи подростком. Как принять свою яркость/страстность? Так же, как и принимаешь все остальное, начиная с ментального, заканчивая физикой. Человек не выбирает при рождении себе оболочку, какую хочет. У него лишь остается выбор - полюбить себя таким, какой он есть, ибо сопротивляться бесполезно", - заявила певица.

Она также подчеркнула, что "женщина может позволить себе распоряжаться своей сексуальностью, как считает нужным и как ей хочется".

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952818-mne-nravilsya-paren-iz-sosednego-aula-altynay-zholdybaeva-o-pervom-potselue-i-seksualnosti/