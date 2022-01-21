"Люблю жизнь здесь и сейчас": Алтынай Жолдыбаева о себе, накоплениях и ошибках прошлого

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева высказалась о своем отношении к жизни. По словам артистки, она любит "жить здесь и сейчас", поэтому не стремится сделать финансовые накопления. Прокомментировала она и отношение к прошлому с его ошибками, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алтынай пообщалась с подписчиками.

Один из них попросил певицу рассказать о своих татуировках.

"На мне несколько татуировок. Некоторые из них можно увидеть на моих фотографиях в профиле. Первую я набивала в 2015 году и каждую люблю по-особенному. Это все, что вы должны знать о них", - ответила Алтынай.

Другой пользователь соцсети попросил совета: копить ли ему средства на квартиру или жить сейчас "на полную катушку", ни в чем себе не отказывая.

"Я бы однозначно выбрала для себя второй вариант. Копить на завтрашний день, который может и не наступить? Смысл? У меня приоритеты другие. Я люблю жизнь здесь и сейчас", - заявила Жолдыбаева.

Себя артистка считает легким, добрым, улыбчивым, романтичным человеком. К числу своих достоинств она причисляет также смелость, открытость и впечатлительность.

А на вопрос поклонника, как простить себя за ошибки прошлого, Алтынай ответила, что прошлое - это тоже опыт.

"Решения, принятые в прошедшем, перестали соответствовать нашим моральным убеждениям в настоящем. Мы изменились и теперь оцениваем то, что делали и говорили в прошлом, с позиции себя сегодняшних. За это себя нельзя винить. Поймите, что прошлое в прошлом. Поступайте впредь в соответствии с вашими моральными ценностями. Проявите принятие и смирение. И переверните вы уже эту страницу", - посоветовала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952360-lyublyu-zhizn-zdes-i-seychas-altynay-zholdybaeva-o-sebe-nakopleniyah-i-oshibkah-proshlogo/