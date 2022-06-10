"Шикарная женщина": новый образ Дильназ Ахмадиевой привел в восторг ее фолловеров

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева показала новый образ, который пришелся по душе ее преданным фанатам. Они отметили, что молодая мама с каждым днем становится все эффектнее и краше, передает NUR.KZ.

"Отгадаете, куда я сегодня собралась?" - спросила певица своих подписчиков в Instagram.

Подписчики начали перебирать варианты, куда же решила отправиться Дильназ в эффектном образе с собранными в пучок волосами и безупречным макияжем. Алая помада и черное платье сделали ее образ чарующе-роковым.

Они отметили, что артистка - настоящая красавица. Фанаты не поскупились на лестные комментарии в адрес своей любимицы и осыпали ее комплиментами.

"Красотища", "Богиня", "Как всегда, шикарно выглядите", "На массаж собрались. Прическа собрана, чтобы не мешали волосы", "Такая красивая", "Прекрасна, слов нет", "Вот эта прическа супер", "На свидание, шикарная женщина", "Прелесть моя", - гласят восхищенные отзывы.

Подписчики также заметили, что Дильназ идут и мягкие локоны. Один из последних ее образов был очень романтическим, фото собрало множество "лайков". Платье с зебровым принтом придало образу яркости.

Мы писали ранее, что Дильназ Ахмадиева покорила фанатов в платье с глубоким декольте. 41-летняя артистка также покрасовалась на пляже Дубая в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973554-shikarnaya-zhenschina-novyy-obraz-dilnaz-ahmadievoy-privel-v-vostorg-ee-folloverov/