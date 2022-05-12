"Такого даже в кино не видел": Дильназ Ахмадиева в коротком платье с декольте покорила фанатов (фото)

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская актриса Дильназ Ахмадиева опубликовала фото, на котором позирует в коротком платье с открытым декольте. Фанаты восхитились ее красотой и заявили, что "такого даже в кино не видели", передает NUR.KZ.

Фотография появилась на странице Дильназ в Instagram. На кадре она одета в короткое платье с анималистичным принтом и глубоким вырезом, открывающим ее декольте и плечи. Волосы Ахмадиевой собраны в высокий пучок, а сама она смотрит в сторону.

"Не пожалейте своих комментариев. Всем отличного вечера и хорошей погоды", - пожелала актриса.

"Бомба", "Каждое новое фото - огонь. Устал вызывать пожарных", "Конфетка", "Я такого даже в кино не видел. Не сглазить бы такую не писаную красоту. Так держать, пусть удача сопутствует тебе во всем", "Вы богиня дискотеки", "Наша самая красивая Дильназ", "Как всегда, прекрасна", "Тигрица", "Красивая и сексуальная", "Очаровательная красавица Дильназ", "Если в человеке должно быть все прекрасно, то это про Дильназ, все при ней", - отреагировали на фотографию пользователи соцсети.

Напомним, ранее 41-летняя Дильназ Ахмадиева покрасовалась в бикини на пляже ОАЭ. Поклонники заявили, что артистка с годами только молодеет и может затмить собой любую 18-летнюю девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968887-takogo-dazhe-v-kino-ne-videl-dilnaz-ahmadieva-v-korotkom-plate-s-dekolte-pokorila-fanatov-foto/