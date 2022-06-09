"Наши красавицы": невестки Гульзиры Айдарбековой умилили Сеть танцем в стиле TikTok

Невестки Гульзиры Айдарбековой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Невестки казахстанского продюсера Гульзиры Айдарбековой умилили Казнет, станцевав в стиле TikTok. Подписчики в соцсети отметили, что девушки прекрасно выглядят и, как видно, очень хорошо ладят между собой, что не может не радовать, передает NUR.KZ.

Кадры с танцем разместила в своем Instagram близкая родственница Гульзиры Айдарбековой - кобызистка Акерке Тажибаева. Отметим, что у продюсера есть три келин - Жулдыз, Айгерим и Жибек.

"Танец с женами моих младших братьев Айгерим и Жибек", - подписала Акерке видео.

Девушки поддержали тренд и синхронно станцевали под музыку. Подписчики умилились кадрам, отметив, что все келин Гульзиры Айдарбековой просто красавицы. Они также похвалили Акерке, которая прекрасно находит общий язык с женами братьев.

"Айгерим и Жибек - красотки такие", "Очень красивое трио", "Сразу видно, кто в последний раз танцевал. Новая келин огонь танцует", "Замечательно, мне понравилось", "Все трое прекрасно двигаются", "Классно вышло", "Искала комментарий, где сказано, что не хватает Жулдыз, но пока не нашла", "Наши красавицы", "Классный тренд", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Отметим, что невестки мамы Кайрата Нуртаса однажды уже поразили Казнет, облачившись в национальные платья. После свадьбы младшего сына Гульзира Айдарбекова запечатлелась вместе с тремя келин в своем доме.

А Жулдыз Абдукаримова возмутилась критике в адрес ее сношениц, она попросила не сравнивать их друг с другом, отмечая, что каждая из них имеет свои хорошие качества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973410-nashi-krasavitsy-nevestki-gulziry-aydarbekovoy-umilili-set-tantsem-v-stile-tiktok/