"Жулдыз не хватает": невестки Гульзиры Айдарбековой в национальных нарядах умилили Казнет

Невестки Гульзиры Айдарбековой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама казахстанского певца Кайрата Нуртаса поделилась видео, на котором ее невестки танцуют вместе в национальных нарядах. Гульзира Айдарбекова отметила, что благополучие семьи в их руках, передает NUR.KZ.

На днях невестки Гульзиры Айдарбековой сняли видео в стиле TikTok. Айгерим и Жибек станцевали под песню группы AlZaBi "Қамажай". На кадрах они сначала предстают в современных костюмах, а затем облачаются в национальные наряды и исполняют танец "Қамажай".

Видео умилило не только пользователей Сети, но и саму свекровь. Она оставила им свое напутствие в Instagram.

"Пусть Аллах вам дарует счастливую жизнь, вы являетесь продолжением моей жизни. Если жены братьев дружны, то в семье будет благополучие, говорят в народе. Как будут общаться родители, братья, дети, сваты, будут ли жить в дружбе или нет - все в ваших руках.

Ради счастья своей семьи будьте честны и живите дружно, как сестры. Домочадцы будут жить, глядя на вас, на ваше настроение, таков закон жизни. Не забывайте, что благословение родителей принесут вам благополучие и удачу в жизни. Родные мои, надеюсь, что вы осчастливите свою семью. Я очень обрадовалась, увидев эти кадры", - отметила она.

Подписчики продюсера пожелали счастья их семье. А некоторые отметили, что на видео не хватает Жулдыз - старшей невестки семьи Айдарбековых.

"Она любит своих невесток, как дочерей, ее уважают дети - это самое большое счастье", "Они похожи друг на друга", "Было бы супер, если бы еще Жулдыз с ними была", "Какая вы прекрасная свекровь", "Жулдыз не хватает", "На вас похожи невестки", "Красавицы", - отметили они.

Мы писали ранее, что Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961899-zhuldyz-ne-hvataet-nevestki-gulziry-aydarbekovoy-v-natsionalnyh-naryadah-umilili-kaznet/