"Где грудь?": Вика Дайнеко в платье с глубоким декольте подверглась критике хейтеров

Вика Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко примерила мини-платье с глубоким декольте. Фанаты восхитились ее новым образом, но не остались в стороне и критики, которые высказали свое мнение, передает NUR.KZ.

Виктория покрасовалась в серебристом вечернем мини-платье на бретельках с глубоким декольте, поверх платья артистка накинула черный пиджак.

Туфли на высоком каблучке под цвет платья и маленькая яркая сумочка завершили очаровательный образ Вики Дайнеко. Фанаты в Instagram остались без ума от ее эффектного аутфита и фигуры.

Пост набрал много "лайков", огненных смайликов и отзывов.

"Самая красивая", "Супердетка", "Такая красотка", "Фигура - вкусняшка", "Вы великолепны", "Обожаю", "Обалденная, секси", "Платье огненное", "Потрясающая", "Люблю", - написали они.

Однако и хейтеры не стали молчать, добавив в свою "ложку дегтя" в многочисленные лестные комментарии.

"Плоская красота", "Совсем открытая", "Где грудь?", "Ты стареешь", "Доска, два со*ка", "И что? Ничего интересного", - отметили они.

Ранее Вика Дайнеко высказалась о любви к Алматы и Талдыкоргану. Отметим, что Вика родилась в поселке Балпык би близ Талдыкоргана, ранее это был поселок Кировский. Певица не раз отмечала, что родной поселок их семья всегда называла своим домом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973148-gde-grud-vika-dayneko-v-plate-s-glubokim-dekolte-podverglas-kritike-heyterov/