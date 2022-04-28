"Очень соскучилась": Вика Дайнеко высказалась о любви к Алматы и Талдыкоргану

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко устроила вечер откровений с фанатами в Instagram. Она отметила, что любит Казахстан, где родилась, а также очень скучает по Алматы, передает NUR.KZ.

Подписчики из Казахстана поинтересовались, когда певица собирается прилететь в Алматы.

"Очень хочу, очень соскучилась", - написала Вика.

Сторис Виктории Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Фанаты также отметили, что на родине Викторию помнят и любят, в частности в Алматы и Талдыкоргане.

"Всегда взаимно", - призналась она, добавив красное сердечко.

Отметим, что Виктория родилась в поселке Балпык би (ранее поселок Кировский - прим. ред.), который находится недалеко от Талдыкоргана. Детство она провела в Якутии, а уже в 17 лет приехала учиться в Москву. Ранее Виктория уже рассказывала о родном поселке.

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

В соцсети поинтересовались, сбывались ли когда-нибудь желания у Дайнеко.

"Конечно, да. И постоянно появляются новые", - ответила артистка.

Вика также ответила на вопрос, верит ли в дружбу между мужчиной и женщиной. Победительница "Фабрики звезд-5" заверила, что такая дружба существует.

"У меня очень много друзей-парней", - рассказала она.

Сторис Виктории Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Любопытные фолловеры захотели узнать, какой размер груди у их любимицы.

"Хотела бы я сказать, что "Д" - Дайнеко, но не скажу", - шутливо заявила она.

А на вопрос, влюблена ли она, Вика ничего не ответила, а оставила лишь смайлик в виде сердечка.

Сторис Виктории Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967188-ochen-soskuchilas-vika-dayneko-vyskazalas-o-lyubvi-k-almaty-i-taldykorganu/