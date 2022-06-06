"Девушка-мечта": 37-летняя Серябкина в платье с глубоким декольте взволновала Сеть

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина продемонстрировала прекрасную фигуру и объемную грудь в мини-платье с глубоким декольте. Ошеломленные фанаты не поскупились на похвалу, передает NUR.KZ.

"Первое воскресенье лета", - лаконично подписала Ольга фото в Instagram, показав, как отдохнула в этот день.

Маленькое черное мини-платье на бретельках с открытым декольте подчеркнуло фигуру Серябкиной и ее пышный бюст. Подписчики не смогли промолчать и оставили многочисленные комментарии.

"Девушка-мечта", "Такая настоящая, искренняя, удивительный, талантливый человек", "Самая красивая певица", "Очень красивые фото", "Обожаю вас! Красавица", "Прикольное декольте, знает, чем зацепить мужскую аудиторию", "Опять руку отфотошопила", "Верни тапочки моей бабушки", "А вы уже без лифчика?", "Сочная, как те абрикосы", "Секси", "Жесть. Вечно без лифчиков", "Ух, хороша чертовка", - гласят отзывы под постом.

Напомним, в ноябре прошлого года экс-солистка группы Serebro впервые стала мамой. Артистка показала стройную фигуру после родов и привела в восторг своих поклонников. А недавно наряд Серябкиной, который она выбрала для церемонии награждения премии RU.TV, некоторые подписчики в соцсети посчитали не совсем удачным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972732-devushka-mechta-37-letnyaya-seryabkina-v-plate-s-glubokim-dekolte-vzvolnovala-set/