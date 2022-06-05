Известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на референдуме в Алматы (фото)

Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на референдуме в Алматы, ее участок находится в Национальной библиотеке. По словам музыканта, у нее сегодня праздничное настроение, передает корреспондент NUR.KZ.

Референдум она назвала очень важным мероприятием для страны.

"Важно, потому что мы столько готовились к референдуму, уже около двух недель. Я призывала своих коллег, кого я знаю, с кем работаю, обращалась, чтобы все неравнодушно отнеслись к референдуму.

Это непростое событие, на мой взгляд. Я считаю, что каждый гражданин моей страны должен прийти, проголосовать. Отдать свой голос, чтобы помочь нашему президенту в решении очень многих серьезных вопросов, потому что без нас будет очень сложно.

Мы приходим, чтобы поддержать эти решения, задачи, которые сейчас ставит наш президент, чтобы быстрее осуществлялись, так как вопросов очень много, нужд много по всем сферам – это и медицина, и бизнес, и культура. Сейчас многие везде говорят о технических моментах, что технологии должны повышаться.

Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Я как человек искусства говорю о том, что, если мы хотим поднять качество и уровень любой сферы, прежде всего нужно поднимать культуру и образование. Если человек культурен и интересуется культурой и традициями своего и других народов, тогда все в нашей стране будет повышаться", - заявила Жамиля Серкебаева.

Она не стала заострять внимание ни на одной из поправок, отметив, что их очень много. Скрипачка уверена, что проблемы есть не только в Казахстане, а для перемен нужно время.

"Я сегодня празднично себя чувствую, потому что самое главное - это надежда, мы надеемся, что будут перемены с новым президентом. Хочется, чтобы мы друг друга понимали, чтобы не делились по расам, национальностям. Наша страна прекрасна тем, что разные культуры объединяются. Это надо ценить и любить", - сообщила скрипачка.

Она рассказала, что в ее семье самый строгий и дисциплинированный папа, он уже проголосовал.

"Вся наша семья служила этой стране. Папу приглашали в разные страны, но он остался здесь. Мы трепетно относимся к своей стране", - заключила Жамиля.

Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее мы рассказывали, как проходит голосование на избирательных участках в Алматы. По словам наблюдателей, на данный момент нарушений на референдуме нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972600-izvestnaya-skripachka-zhamilya-serkebaeva-progolosovala-na-referendume-v-almaty-foto/