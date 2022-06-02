"Сколько лет этой девушке?": 39-летняя Юля Ковальчук поразила Сеть эффектным нарядом

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Российская певица Юлия Ковальчук вызвала восторг фолловеров, продемонстрировав превосходную форму в эффектном наряде. Он отметили, что 39-летняя артистка даст форму юным красавицам, передает NUR.KZ.

"Хочу нам всем такого сочного и яркого лета", - подписала Юля фото в Instagram.

Артистка отметила, что аутфит был специально придуман российскими дизайнерами для ее выхода на ковровую дорожку церемонии награждения премии RU.TV, которая состоялась недавно. А комбинация ее любимых цветов - оранжевого и фуксии - поднимает ей настроение.

Фанаты в соцсети отметили, что 39-летняя Юлия выглядит очень стильно. Экс-солистку поп-группы "Блестящие" искупали в море комплиментов.

"Сколько лет этой девушке? 22-23, наверное", "Неотразимая Юленька", "Яркая", "Вишенка на торте", "Юля, браво вашему стилисту, но, если я ошибаюсь, и ваш образ - ваших рук дело, то браво вам два раза. Очень красивые, сочные цвета. Действительно, хочется такого же лета", "Юля, бесподобная, малиновая помада очень идет! И красный цвет тоже!", "Такая ухоженная, просто респект", "Роскошная девушка, та, которая достойна быть музой", - заключили фолловеры.

Напомним, моралисты раскритиковали певицу за горячее фото. А появившуюся в бикини Юлю Ковальчук осыпали комплиментами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972293-skolko-let-etoy-devushke-39-letnyaya-yulya-kovalchuk-porazila-set-effektnym-naryadom/