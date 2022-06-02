"Ну до чего же хороша!": 35-летняя Маша Горбань впечатлила поклонников новой фотосессией

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Маша Горбань поделилась новой эффектной фотосессией. Пользователи Сети отметили, что ставшая во второй раз мамой актриса выглядит превосходно, передает NUR.KZ.

На новых фотографиях Маша сидит в черном боди и ажурных капроновых колготках, на одно плечо она накинула черный пиджак. Блондинка смотрит в камеру и загадочно улыбается. Поклонники отметили, что 35-летняя мама двоих детей не перестает их восхищать.

"Шикарная красивая и милая", "Маша, ты клевая", "Маша, вы прекрасны и внешне, и душой. От вас такой свет идет", "Ух, какая милая", "Кокетка", "Ну до чего же хороша!", "Клевая", "И свет, и цвет - необыкновенно хороша", "Соблазнительница ты наша", "Нереально красивая, а этот добрый взгляд", "Прекрасная женщина", "Боже, как вам идет улыбка!", "Звезда пленительного счастья", - гласят восторженные комментарии.

Маша Горбань - талантливая российская актриса, она известна зрителям по фильмам "Я лечу", "Одессит", сериалу "Кухня" и другим. Летом прошлого года в семье Маши и Кирилла Зоткина произошло пополнение - у них родился сын Нилан. Фанаты отмечают, что мальчик очень похож на свою старшую сестру Стефанию.

Напомним, фото Маши Горбань в нижнем белье вызвало восторг фанатов. Актриса рассказала, что снова уменьшила грудь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972215-nu-do-chego-zhe-horosha-35-letnyaya-masha-gorban-vpechatlila-poklonnikov-novoy-fotosessiey/