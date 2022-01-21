"Кто-то пришивает, а я все убираю": 35-летняя Маша Горбань снова уменьшила грудь

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Актриса Маша Горбань призналась, что вновь обратилась за помощью к пластическому хирургу. Она уменьшила грудь, которая, на ее взгляд, была слишком большой, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала о своей операции в Instagram.

"У меня сегодня прекрасный день, я в очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю. Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем - 70 E, девочки меня поймут, и при каждой беременности она становилась еще больше.

Как хорошо, что есть такие замечательные доктора. Илюша, спасибо что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, я уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь и сразу на спорт", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики пожелали молодой маме скорейшего восстановления. Но не все одобрили подобный шаг.

"Легкого вам восстановления, Маша", "Бред какой-то", "Женщина, прекратите хвастаться", "Я бы тоже уменьшила с удовольствием", "Очень зря", "Как повезло вам с генетикой, красотка всегда", "Да она у вас не такая и большая вроде", "Надо было мужу вас не отпускать на операцию", - отметили они.

Мы писали ранее, что фанаты ужаснулись худобе Маши Горбань в период беременности. А после родов звезда сериала "Кухня" восхитила поклонников идеальными формами. Летом прошлого года Горбань стала мамой во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952375-kto-to-prishivaet-a-ya-vse-ubirayu-35-letnyaya-masha-gorban-snova-umenshila-grud/