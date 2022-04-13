"Особый уровень эстетики": фото Маши Горбань в нижнем белье вызвало восторг фанатов

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Мария Горбань порассуждала о любви к себе. Она заявила, что тот, кто не стал для себя родным, не сможет встретить близкого по духу человека. Пост 35-летняя артистка сопроводила снимком в нижнем белье, которое тут же привлекло внимание фолловеров, передает NUR.KZ.

"Чтобы нас полюбили, необходимо посмотреть на себя саму глазами, полными любви. Невозможно встретить родную душу, если мы сами для себя не являемся родной душой", - написала Мария в Instagram.

Однако многих ее подписчиков привлек внимание не мудрый пост, а то, как выглядела актриса на фото. Мария накинула на плечи светлый пиджак, под ним оказалось лишь ажурное нижнее белье. Горбань прикрыла грудь одной рукой.

Желающих оставить комментарий оказалось немало. Каждый хотел признаться в любви актрисе и отметить, что она очень мила и очаровательна. А ее героини на экране получаются очень живыми и характерными.

"Ты прекрасна, очаровашка", "Какое фото. Обожаю фото в белье, как особый уровень эстетики", "Ничего не понял, очень сложно понять женские мысли", "Потрясающе красивая девушка", "Маша, ты огонь", "Слишком мила без привычного макияжа из сериала", "Машенька, люблю вас за вашу открытость, за вашу доброту! За то, что вы такая живая! Спасибо за бомбические роли", "Талант", - гласят оставленные отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964870-osobyy-uroven-estetiki-foto-mashi-gorban-v-nizhnem-bele-vyzvalo-vostorg-fanatov/