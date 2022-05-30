"Как неожиданно": образ Глафиры Тархановой вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова вновь примерила новый образ. Однако мнения подписчиков в соцсети разделились - одни восхитились многодетной мамой, другие решили, что этот образ ее не красит, передает NUR.KZ.

"Хочется быть нарядной даже в пасмурный день. Не погода создает настроение, а мы сами", - написала Глафира в Instagram.

Яркий и озорной образ киноактрисы высоко оценили ее поклонники, которые прекрасно знают, что Глафира умеет удивлять и перевоплощаться.

"Куколка", "Как неожиданно и сногсшибательно", "Сколько энергии в вас, сударыня, браво, люблю вас!", "Красивая женщина. Люблю, целую", "Глашенька, какая же ты разная, прекрасная", "Мальвина", "Стильно", "Какая красивая фея", - отметили верные фанаты.

Однако скептики решили, что этот образ совсем не подходит для Глафиры.

"Не обижайтесь, образ вам не подходит", "Образ не понравился от слова совсем", "Этот образ вас старит, к сожалению", "Что-то фотограф вас тут состарил, кожа смотрится ужасно", "Вы играете серьезные роли. Это не ваше", "Опять не то", "Ноги чьи? Так далеко от тела, как будто оторвали", - отреагировали они.

Ранее примерившая дерзкий образ Тарханова удивила подписчиков в соцсети. А в платье с глубоким разрезом актриса вызвала восторг в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971575-kak-neozhidanno-obraz-glafiry-tarhanovoy-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-v-seti/