"Пришла соблазнять главврача": Карина Зверева появилась в образе сексуальной медсестры

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

Российская актриса театра и кино Карина Зверева впечатлила фанатов, появившись в образе сексуальной медсестры. Актриса станцевала в экстремальном мини, используя медицинский штатив под капельницу вместо шеста, передает NUR.KZ.

Свой горячий танец Зверева разместила в Instagram.

"Когда взяла пробные занятия на пилоне и пришла соблазнять главврача", - подписала Карина видео.

Актриса примерила ультракороткий белый халат. В образе медсестры Карина продемонстрировала свои хореографические способности, вместо пилона актриса воспользовалась штативом под капельницу. Фанаты не смогли промолчать, увидев эти кадры.

"Ах, Карина!", "Какие трюки", "Хорошенькая медсестра", "Где эта больница? У меня недуг", "Эти роскошные ножки", "Сочная медсестра", "Хулиганка, обувью разбрасывается", "Сестра, помоги", "Лучшая медсестра, которую я видел", "Милашка", "Соблазнила всех", "Можно к вам на осмотр?", "Грация кошки", "Не убейся только", "Танцуй, детка, танцуй", "Ей стоит зайти к главврачу", - отметили комментаторы.

Но не все оценили старания актрисы.

"Уже не знаете, что и придумать!" - гласит комментарий.

Ранее мы писали, что Карина Зверева восхитила Сеть стройными ногами в экстремальном мини. Актриса также похвасталась пышной грудью в сексуальном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971289-prishla-soblaznyat-glavvracha-karina-zvereva-poyavilas-v-obraze-seksualnoy-medsestry/