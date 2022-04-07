"Прелесть неземная": Карина Зверева похвасталась пышной грудью в сексуальном платье

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

Российская актриса театра и кино Карина Зверева взволновала Сеть, примерив платье с глубоким декольте. Фанаты восхитились пышным бюстом артистки, передает NUR.KZ.

Карина Зверева поделилась позитивным настроением со своими подписчиками в соцсети.

"Доброе утро, фолловерчуны и фолловерчанки", - написала она в Instagram, отметив, что рада добавить ярких красок в ленту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

44-летняя Карина похвасталась соблазнительными формами и стройной фигурой. Ее объемная грудь едва уместилась в облегающем мини-платье с глубоким декольте. Легкий макияж и собранные в хвост волосы завершили образ актрисы.

Фанаты выразили ей свой восторг, оставив "лайки" и многочисленные отзывы.

"Супердевочка", "Глоток позитива. Спасибо, Карина!", "Прекрасная леди", "Прелесть неземная", "Вот это я понимаю!", "Всегда восхитительна", "Добрый день, сладкий персик", " Карина, отпадно выглядишь! Вообще, супер!", "Красотуля", - написали они свои комментарии.

Карина Зверева известна зрителям по фильму "Последний богатырь", сериалам "Кухня", "СаняФедя" и другим.

Ранее Карина Зверева в экстремальном мини взволновала фанатов. Также похудевшей актрисе фолловеры посоветовали набрать вес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963972-prelest-nezemnaya-karina-zvereva-pohvastalas-pyshnoy-grudyu-v-seksualnom-plate/