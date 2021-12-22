"Я женам тоже нравлюсь": Карина Зверева в экстремальном мини взволновала фанатов

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

44-летняя российская актриса театра и кино Карина Зверева похвасталась стройными ногами. Фанаты одарили звезду передачи "Аншлаг" комплиментами, передает NUR.KZ.

Карина Зверева опубликовала новое фото в Instagram. На снимке артистка в экстремальном мини продемонстрировала стройные ноги.

"Если Снегура не растает, в твоих ладонях не растает... Готовлюсь потихонечку. Надену шубейку и ботфорты. Пригласите на праздник?" - спросила она своих подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты не поскупились на комплименты. Отзывы к фото написали в основном мужчины.

"С удовольствием, вот только жена, думаю, будет против", "Шикарна", "Красавица! С наступающим вас!", "Кариночка, какие ноги!", "Ммм, какие ножки", "Можно и без шубы и без сапог", "С такой Снегурочкой не захочется, чтобы Новый год кончался", "К такой бомбической Снегурочке еще должна идти в придачу медсестра, чтоб мужиков откачивать", "Можно без шубейки и ботфорт. Колпака достаточно", "Какая внучка у Дедушки Мороза выросла!", "Огонь, а не Снегурочка", - отметили они.

Карина ответила тем, кто опасался пригласить такую Снегурочку из-за ревности жены.

"Я женам тоже нравлюсь", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947880-ya-zhenam-tozhe-nravlyus-karina-zvereva-v-ekstremalnom-mini-vzvolnovala-fanatov/