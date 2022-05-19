"Красавица народная": Айгуль Мукей примерила кимешек и восхитила Казнет (видео)

Айгуль Мукей. Кадр из видео: instagram.com/aigulmukei

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей поразила своих подписчиков в соцсети, примерив национальную одежду. Многие отметили, что кимешек к лицу их любимице, отметив, что традиционный наряд красит всех, передает NUR.KZ.

"Мне идет? С вас лайк", - подписала Айгуль видео.

На ролике теледива сидит на фоне резных сандуков и красивых подушек за круглым дастарханом, на котором красуется традиционная посуда, выполненная из дерева. На телеведущей, которая показывает, с каким радушием встречает хозяйка гостей, белоснежный кимешек с национальными узорами.

Подписчики отметили, что Айгуль очень идет такой наряд, который подчеркнул ее природную красоту и обаяние. Но некоторые высказали иное мнение, отметив, что видят теледиву только в качестве деловой леди.

"Вам к лицу, только рукава вашей кофточки должны быть длинными", "Нет, вы ассоциируетесь как деловая современная женщина", "Конечно, вам идет, национальная одежда сделала вас еще краше", "Симпатичная келиншек", "Красавица народная", "Как я не замечала, что вы такая красавица!", "Идет, но быть бабушкой вам еще рановато", "Восхитительна", "Супер!" - оставили свои отзывы подписчики.

Ранее Айгуль Мукей поделилась редкими архивными фотографиями. Она также призвала казахстанок перестать быть "удобными".

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969990-krasavitsa-narodnaya-aygul-mukey-primerila-kimeshek-i-voshitila-kaznet-video/